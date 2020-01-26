Вс, 26.01.2020
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53-летняя Рената Литвинова произвела фурор фигурой в бикини

Рената Литвинова

ФОТО: Sindeyev Vladimir/ITAR-TASS

Рената Литвинова cовсем недавно отметила 53-летие. Но, глядя на нее, в это трудно поверить. Она прекрасно выглядит, а ее изящная фигура является предметом зависти сотен тысяч женщин, пишет 7days.ru.

А теперь актриса и режиссер сразила своих поклонников наповал. Вот уже неделю Литвинова находится в Париже. В столице Франции у нее роскошная квартира, где живет единственная дочь звезды Ульяна Добровская.

Рената разместила в блоге снимок, на котором позирует на балконе в черном бикини. Довершают дерзкий образ красные туфли, темные очки, берет и массивное жемчужное колье.

«Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени — в моем возрасте», — подписала кадр звезда.

Поклонники тут же засыпали ее комплиментами. «Богиня!», «Эталон женской красоты», «Рената, вы бесподобны!», «Дамочка без возраста», «Вам любая девочка позавидует», «Вами можно любоваться бесконечно!» — прокомментировали подписчики.

Кстати, хотя в январе Литвинова в свой день рождения попала в аварию, никаких следов и ссадин уже не осталось.

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