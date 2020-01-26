53-летняя Рената Литвинова произвела фурор фигурой в бикини

Рената Литвинова cовсем недавно отметила 53-летие. Но, глядя на нее, в это трудно поверить. Она прекрасно выглядит, а ее изящная фигура является предметом зависти сотен тысяч женщин, пишет 7days.ru.
А теперь актриса и режиссер сразила своих поклонников наповал. Вот уже неделю Литвинова находится в Париже. В столице Франции у нее роскошная квартира, где живет единственная дочь звезды Ульяна Добровская.
Рената разместила в блоге снимок, на котором позирует на балконе в черном бикини. Довершают дерзкий образ красные туфли, темные очки, берет и массивное жемчужное колье.
«Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени — в моем возрасте», — подписала кадр звезда.
Поклонники тут же засыпали ее комплиментами. «Богиня!», «Эталон женской красоты», «Рената, вы бесподобны!», «Дамочка без возраста», «Вам любая девочка позавидует», «Вами можно любоваться бесконечно!» — прокомментировали подписчики.
Кстати, хотя в январе Литвинова в свой день рождения попала в аварию, никаких следов и ссадин уже не осталось.