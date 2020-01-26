53-летняя Рената Литвинова произвела фурор фигурой в бикини

А теперь актриса и режиссер сразила своих поклонников наповал. Вот уже неделю Литвинова находится в Париже. В столице Франции у нее роскошная квартира, где живет единственная дочь звезды Ульяна Добровская.

Рената разместила в блоге снимок, на котором позирует на балконе в черном бикини. Довершают дерзкий образ красные туфли, темные очки, берет и массивное жемчужное колье.

«Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени — в моем возрасте», — подписала кадр звезда.

Поклонники тут же засыпали ее комплиментами. «Богиня!», «Эталон женской красоты», «Рената, вы бесподобны!», «Дамочка без возраста», «Вам любая девочка позавидует», «Вами можно любоваться бесконечно!» — прокомментировали подписчики.