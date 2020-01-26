ФОТОРАССКАЗ ⟩ «Дочери русалок» Дальнего Востока, которые одеваются в рыбью кожу

For generations, the Hezhen people of China have passed down the ancient craft of making garments from the skin of fish https://t.co/qqIx7RVlI0 pic.twitter.com/tKmaRlSmD1 — Reuters (@Reuters) January 21, 2020

В 30-х и 40-х годах 20-го века, когда Япония оккупировала Манджурию, хежены были заключены в концлагеря. «К сожалению, многие кланы хеженов пропали, но моя мама выжила и передала мне свои знания о рыбье коже», – рассказала Ю, которая родилась после кровавых событий.

После Второй мировой войны на территории Китая было всего около 300 хеженов, но сейчас их число выросло примерно до 5000. Несмотря на это, древние традиции продолжают пропадать. Лишь редкий хежен носит одежду из карпа, щуки или лосося, еще меньше тех, кто может такую изготовить.

ФОТО: ALY SONG/REUTERS

Опасаясь, что традиция грозит исчезнуть, Юка начала передавать это умение местным китайским женщинам в тихом городе Тунцзян недалеко от границы с Россией. Ее ученики учатся и йимакану – традиционному хеженскому способу рассказа, во время которого повествование иногда переходит в песню. Так как Ю не говорит на хеженском языке, она учится подражать звукам.

ФОТО: ALY SONG/REUTERS

Хежены столь ловки в воде, что легенда рассказывает – они потомки русалок. «Когда леса затопило до верхушек деревьев, рыба была везде. Оставалось только бросить копье в воду, и там была рыба», – рассказывает Ю, в сказанной котором часто звучат мифологические мотивы.

В наше время рыбу ищут в магазине, и из ее кожи шьют не с помощью кости тигра или рога оленя, а с помощью металлических иголок и шерстяной нити.

Чтобы сшить женские блузки и штаны, нужно 50 рыб. Чтобы одеть мужчины – 56, говорит Ю.

Она сдирает с рыбы кожу и оставляет ее сушиться. После этого кожа многократно пропускается через деревянный пресс, чтобы она стала мягкой. Этот процесс продолжается 30 дней, а пошив требует еще 20 дней.

Традиции шитья рыбьей кожи воодушевила такие модные дома, как Dior и Prada, которые многократно использовали конкретный материал в производстве одежды и аксессуаров.