ФОТО ⟩ Новые успехи: Герли Падар может гордиться своей красоткой-дочерью

View this post on Instagram

Me and the Estonian Champion in Latin 2020! Mina ja Eesti Meister Ladina- Ameerika tantsudes! Thank you @amandarebecapadar for giving me these moments, for your dedication and effort- it is great inspiration for me! Thank you @martinparmas for making it all happen :) - - - - #proudmom #nationalchampionship #latin #bestdancer #mylove #mypassion #blondeshavemorefun #karikas #võitja #meister #eestimeister #inspiration #motivation #estonia #ballroom #dancesport #dancesportmom #tantsuemmed #