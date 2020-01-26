Анна Седокова: «Мне нравится утренний секс»

37-летняя Анна Седокова в личном блоге рассказала о пользе утреннего секса. Певица сообщила, что в раннее время суток организм мужчин и женщин лучше готов для занятия любовью из-за повышенного уровня гормонов. Также по мнению экс-участницы «ВИА Гры» близостью можно скрыть любые изъяны.

«Секс повышает уровень окситоцина, который способствует предотвращению депрессии. Значит, румянец обеспечен и без хайлайтеров. Секс вместо макияжа! Утренний секс активирует иммунную систему за счет стимуляции выработки иммуноглобулина, положительно влияет на состояние кожи и волос, укрепляет мышцы, а по некоторым данным, даже кости», — отметила Седокова.

В качестве главного аргумента многодетная мама рассказала, что секс помогает похудеть. Анна считает, что близость — лучшая альтернатива физическим нагрузкам. «Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего. Теперь ты знаешь секрет по-настоящему доброго утра. Ради такого можно стать жаворонком! Мне нравится утренний секс!» — разоткровенничалась Анна.

Не так давно стало известно, что Анна Седокова начала встречаться с латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который ради нее бросил жену и маленького сына. Сейчас Анна воспитывает троих детей: у артистки две дочери Алина и Моника, а также сын Гектор. По словам певицы, новый возлюбленный легко нашел общий язык с ее наследниками. Более того, пара уже мечтает о совместных детях. «Мы с Янисом хотим много детей. Посмотрим, как Бог даст», — ранее делилась Седокова.