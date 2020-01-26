Анастасия Волочкова показала, что подарила ей в день рождения талантливая дочь Ариадна

Талантливая 14-летняя Ариадна сотворила подарок для мамы своими руками, что особенно трогательно, ведь она вложила в него частичку своей души. Фанаты харизматичной балерины одобрили живописный сюрприз и забросали фотографию знаменитой мамы с дочкой приветственными лайками, рассказывает Joinfo.com.

Фото Анастасии Волочковой с дочерью Ариадной

Заслуженной артистке РФ 20 января исполнилось 44 года. К этой дате Ариадна написала для мамы целую картину. Она хорошо видна на фотографии, где мама с дочкой крепко обнимают друг друга на фоне роскошного интерьера.

Волочкова поделилась с читателями своего Instagram искренней радость: ее Ариша стала уже такой взрослой и талантливой! Еще она призналась в том, что гордится всеми достижениями своей доченьки, а также собой – потому что сумела воспитать доброго, талантливого, светлого, добропорядочного и умного человека.

То, что у Анастасии с дочерью неплохие взаимоотношения, доказывает надпись на обороте картины, сделанная детской рукой: «Для моей самой лучшей на свете мамочки! С Днем рождения, дорогая. Я тебя люблю!»

Анастасия и Ариадна

Живопись – не единственное увлечение Ариадны. Она тоже занимается балетом, а также ведет несколько творческих проектов. Уже в возрасте 9 лет Ариша показала, что не только замечательно исполняет песни, но и способна сама писать их для себя. Еще она танцует, ведет свой интернет-дневник и участвует в фотосессиях.