Анастасия Волочкова показала, что подарила ей в день рождения талантливая дочь Ариадна

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками семейной радостью. Она рассказала пользователям Сети, какой подарок получила в свой день рождения от любимой дочери.
Талантливая 14-летняя Ариадна сотворила подарок для мамы своими руками, что особенно трогательно, ведь она вложила в него частичку своей души. Фанаты харизматичной балерины одобрили живописный сюрприз и забросали фотографию знаменитой мамы с дочкой приветственными лайками, рассказывает Joinfo.com.
Фото Анастасии Волочковой с дочерью Ариадной
Заслуженной артистке РФ 20 января исполнилось 44 года. К этой дате Ариадна написала для мамы целую картину. Она хорошо видна на фотографии, где мама с дочкой крепко обнимают друг друга на фоне роскошного интерьера.
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Какая же Ариша талантливая и уже взрослая! Эта картина написана ею мне в подарок.🙏🌺 Я очень горжусь всеми достижениями доченьки и тем, что я родила и воспитала доброго, талантливого, светлого, добропорядочного и умного человека.🙏 @ariadna_volochkova #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #деньрождения
Волочкова поделилась с читателями своего Instagram искренней радость: ее Ариша стала уже такой взрослой и талантливой! Еще она призналась в том, что гордится всеми достижениями своей доченьки, а также собой – потому что сумела воспитать доброго, талантливого, светлого, добропорядочного и умного человека.
То, что у Анастасии с дочерью неплохие взаимоотношения, доказывает надпись на обороте картины, сделанная детской рукой: «Для моей самой лучшей на свете мамочки! С Днем рождения, дорогая. Я тебя люблю!»
Анастасия и Ариадна
Живопись – не единственное увлечение Ариадны. Она тоже занимается балетом, а также ведет несколько творческих проектов. Уже в возрасте 9 лет Ариша показала, что не только замечательно исполняет песни, но и способна сама писать их для себя. Еще она танцует, ведет свой интернет-дневник и участвует в фотосессиях.
А сама Волочкова получила в день рождения еще множество других подарков, в том числе роскошный букет роз от своего возлюбленного. Имя нового избранника бывшая прима Большого театра пока не афиширует, но уже не скрывает, что готовится к свадьбе. Новогодние праздники будущие супруги встречали на Мальдивах.