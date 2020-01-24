Милее просто быть не может: Юлия Календа показала, как ее кошки и собака спят на одном диване

Сама Юлия рассказывает, что там, где есть домашние животные, диван всегда занят. «Тройка озорных на диване», - подписала фото ведущая. А у этих троих, кстати, есть имена и своя небольшая история. С собачкой все проще - это той-терьер Стефания, а вот с котами посерьезней будет. Один из них Русик - «найденыш из Белоруссии» и второй - Саня Лепешкин - котенок-подросток, найденный под Нарвой.