ВИДЕО ⟩ Таллинн в 1939 году: а вы понимаете, где был снят этот фильм и что сейчас находится в этих местах?

Продолжаем ностальгировать вместе! В этот раз демонстрируем вам фильм 1939 года. Он о том, как Таллинн строился и продолжает строиться. Многие места так сразу и не узнать, потому что с того времени почти всё изменилось. На прежнем месте остался театр «Эстония» и раньше рядом с ним был рынок, что-то подобное там решили открыть и сейчас. Скоро увидем.
Этот мини-фильм про эстонскую столицу называется «Таллинн: до и после». Несмотря на то, что на Youtube он появился в декабре 2019 года, лишь сейчас он начал активно разлетаться по соцсетям. Фильм снят не без помощи архива.
Смотрите! Нашли знакомые места и поверили, что так когда-то могло быть?