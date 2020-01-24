ВИДЕО ⟩ Таллинн в 1939 году: а вы понимаете, где был снят этот фильм и что сейчас находится в этих местах?

Продолжаем ностальгировать вместе! В этот раз демонстрируем вам фильм 1939 года. Он о том, как Таллинн строился и продолжает строиться. Многие места так сразу и не узнать, потому что с того времени почти всё изменилось. На прежнем месте остался театр «Эстония» и раньше рядом с ним был рынок, что-то подобное там решили открыть и сейчас. Скоро увидем.