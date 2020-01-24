Пт, 24.01.2020
Мэр Таллинна Михаил Кылварт во время Крещенского купания показал накачанный торс СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Таллинн в 1939 году: а вы понимаете, где был снят этот фильм и что сейчас находится в этих местах?

ФОТО: youtube.com

Продолжаем ностальгировать вместе! В этот раз демонстрируем вам фильм 1939 года. Он о том, как Таллинн строился и продолжает строиться. Многие места так сразу и не узнать, потому что с того времени почти всё изменилось. На прежнем месте остался театр «Эстония» и раньше рядом с ним был рынок, что-то подобное там решили открыть и сейчас. Скоро увидем. 

Этот мини-фильм про эстонскую столицу называется «Таллинн: до и после». Несмотря на то, что на Youtube он появился в декабре 2019 года, лишь сейчас он начал активно разлетаться по соцсетям. Фильм снят не без помощи архива. 

Смотрите! Нашли знакомые места и поверили, что так когда-то могло быть? 

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