«Как же ты быстро выросла»: Лазарев поделился редким фото дочери умершего брата

После того, как Павел Лазарев отбыл назначенный ему срок в тюрьме, он начал жизнь с чистого листа. Певец вспомнил, как они с мамой радовались тому, что Паша нашел себе работу и встал на путь исправления. Однако жизнь брата прервалась из-за трагического случая. Он попал в ДТП, а спустя несколько дней после происшествия скончался от внутреннего кровоизлияния. Сергей до сих пор тяжело переживает смерть родного человека. У Павла осталась дочь Алина.