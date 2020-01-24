Пт, 24.01.2020
Мэр Таллинна Михаил Кылварт во время Крещенского купания показал накачанный торс СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Это что, сын Шуфутинского? Легендарного Шуру не узнали в аэропорту Риги

ФОТО: Facebook Lews Be

Шура возвращается в Прибалтику спустя 9 лет с сольными концертами. Легенда 90-х, большой гастролирующий артист и на сегодняшний день. Его хиты ''Отшумели летние дожди'', ''Ты не верь слезам'', ''Дари добро'' украшают любую громкую вечеринку и по сей день. Ждем вас всех на ночном шоу артиста, это будет незабываемо, ведь прозвучат все самые лучшие песни, но останется место и сюрпризам.

Сегодня у артиста выступление в столице Латвии, его уже встретили в Рижском аэропорту, а уже завтра артист появится у нас на сцене в ночном клубе Cathouse. Шура прилетел в отличном настроении! Смотрите фото вверху новости! 

Подробнее о таллиннском концерте - в Facebook! 

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