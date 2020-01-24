КРИК ДУШИ ⟩ Пост владелицы овчарки разлетелся по Facebook: «Ваш ребенок останется без пальца по вашей вине»

Мамы, дорогие мамы, когда вы видите сидящую у магазина собаку в наморднике, которая никого не трогает и ждет хозяина не надо подводить к ней ребенка и разрешать ее гладить. Нельзя!!! Ребенок гладит, собака отворачивается, мама настойчиво продолжает рассказывать какая хорошая «ава»! Так вот, собака - это не «ава» для малыша двух лет. Пальцы ребенка меньше, чем отверстия в наморднике большой собаки, они прекрасно залазят ей в рот и она прекрасно может укусить, ибо это ее рот и посторонних предметов там быть не должно. Ваш ребенок останется без пальца по вашей вине, а не по вине собаки. Думайте блин головой, собака может гавкнуть (овчарка очень грубо и громко гавкает) и ваш малыш будет заикой до конца дней. Учите детей с малого не нарушать чужое пространство личное, особенно если оно собачье! Гладить собаку и подходить к ней можно только после разрешения хозяина, собака это животное.

Чаще всего домашние питомцы не реагируют на бегущих мимо людей, на играющих детей, велосипедистов - так как они живут в семьях, где тоже бегают и имеют велосипеды, но пардон, когда кто то сует ей пальцы в морду, собака может и не вытерпеть. Собаки не подходят к вашим детям и не тыкают им пальцами в рот или глаз. Берегите детей, берите пример с собак.