КРИК ДУШИ ⟩ Пост владелицы овчарки разлетелся по Facebook: «Ваш ребенок останется без пальца по вашей вине»

Недавно в социальной Сети Facebook набрал популярность пост жительницы Киева, в котором она обратилась к родителям маленьких детей, позволяющих им подходить к чужим любимцам.
Я владелица большой доброй (для меня и моего ребенка) собаки. Она прекрасна, дрессированна, умна и знает всех моих друзей. В семье есть ребенок, ну как ребенок - подросток. Моя собака никогда не знала маленьких детей, никогда никто не лез ей в рот, не тыкал пальцами в глаза, не кусал и не тянул за уши,
— пишет Наталья.
Далее в посте поднимается беспокоящая как родителей, так и владельцев собак тема, с которой так или иначе хотя бы раз в жизни сталкивался практически каждый.
Мамы, дорогие мамы, когда вы видите сидящую у магазина собаку в наморднике, которая никого не трогает и ждет хозяина не надо подводить к ней ребенка и разрешать ее гладить. Нельзя!!! Ребенок гладит, собака отворачивается, мама настойчиво продолжает рассказывать какая хорошая «ава»! Так вот, собака - это не «ава» для малыша двух лет. Пальцы ребенка меньше, чем отверстия в наморднике большой собаки, они прекрасно залазят ей в рот и она прекрасно может укусить, ибо это ее рот и посторонних предметов там быть не должно. Ваш ребенок останется без пальца по вашей вине, а не по вине собаки. Думайте блин головой, собака может гавкнуть (овчарка очень грубо и громко гавкает) и ваш малыш будет заикой до конца дней. Учите детей с малого не нарушать чужое пространство личное, особенно если оно собачье! Гладить собаку и подходить к ней можно только после разрешения хозяина, собака это животное.
Чаще всего домашние питомцы не реагируют на бегущих мимо людей, на играющих детей, велосипедистов - так как они живут в семьях, где тоже бегают и имеют велосипеды, но пардон, когда кто то сует ей пальцы в морду, собака может и не вытерпеть. Собаки не подходят к вашим детям и не тыкают им пальцами в рот или глаз. Берегите детей, берите пример с собак.
Публикация вызвала бурную реакцию в Сети и за несколько дней количество репостов достигло пяты тысяч.
В комментариях некоторые пользователи решили также поделиться своим опытом:
Еще клевая тема, когда стоишь с собакой в наморднике на коротком поводке и у собаки шерсть дыбом, ты говоришь, чтоб не подходили, а они идут со словами: «Мы только познакомится!»
А что вы думаете по этому поводу? Пишите нам в комментариях!