«Очень худой стал»: поклонники беспокоятся о здоровье Потапа

Так, Настя Каменских, которая накануне похвасталась стройной фигурой в черном бикини, разместила в своем Instagram кадр с любимым, подписав пост так:

Дарите любовь и будьте любимы! Это окрыляет и вдохновляет.

На фотографии NK стоит в обнимку с мужем, который заметно похудел за последний месяц.

Фолловеры выразили беспокойство по поводу внешнего вида Потапа. "Очень худые стали...хватит отдыхать...", "Потап, как похудел, стал не Потап, страшный такой", – комментируют подписчики. Отметим, что артист и правда похудел, но он выглядит весьма счастливым и радостным рядом с Настей.