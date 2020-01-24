Пт, 24.01.2020
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«Очень худой стал»: поклонники беспокоятся о здоровье Потапа

Потап и Настя.

ФОТО: Instagram

Потап и Настя Каменских проводят каникулы в Мексике. Звездная пара регулярно публикует в сети совместные фото с отдыха, и один из таких снимков заставил поклонников Алексея Потапенко понервничать, пишет Сегодня.

Так, Настя Каменских, которая накануне похвасталась стройной фигурой в черном бикини, разместила в своем Instagram кадр с любимым, подписав пост так:

Дарите любовь и будьте любимы! Это окрыляет и вдохновляет.

На фотографии NK стоит в обнимку с мужем, который заметно похудел за последний месяц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фолловеры выразили беспокойство по поводу внешнего вида Потапа. "Очень худые стали...хватит отдыхать...", "Потап, как похудел, стал не Потап, страшный такой", – комментируют подписчики. Отметим, что артист и правда похудел, но он выглядит весьма счастливым и радостным рядом с Настей.

Однако многие пользователи отметили, что возлюбленный NK похорошел, в чем, считают некоторые, есть заслуга Каменских: "Потап прям Брюс Уиллис молодой", "Потап так постройнел!", "Вы стали похожи!", "Потап очень похорошел", "Как же Лёша все-таки посвежел за последний год! Прямо моложе стал выглядеть!!! Настя, это же твоя заслуга".

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