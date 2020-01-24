Новая песня Леди Гаги просочилась в интернет: реакция певицы

Многие другие звёзды, чьи песни утекают в интернет, раздражаются и вовсе отменяют выпуск композиции. Но это не про Леди Гагу, рассказывает Joinfo.com. Певица смеется над ситуацией спустя несколько часов после утечки песни во всемирную сеть.

Реакция Леди Гаги

Леди Гага опубликовала забавный твит со словами «Вы можете остановиться». Чтобы понятнее донести свою мысль, Гага прикрепила изображение грабителя в маске, слушающего песню.

can y’all stop pic.twitter.com/1jvZLdY6jV — Lady Gaga (@ladygaga) 23 January 2020

Дальнейшая судьба песни

Нет причин расстраиваться, когда предстоящая песня стала одной из самых популярных композиций, просочившихся в интернет. Многие говорят, что это увеличило ажиотаж перед выходом новых треков певицы.

Тем не менее, Гага все еще пытается сохранить песню в секрете. Все, что было похоже на мелодию новой песни, было удалено из социальных сетей и интернета в целом.

По словам тех, кто успел послушать песню, новый трек Леди Гаги — запоминающаяся танцевальная композиция, похожая на ее предыдущие работы.

Альбом, над которым работает Леди Гага

Многие из поклонников Гаги также заметили, что Гага анонсирует выход новой песни уже более трех месяцев. В октябре певица поделилась с друзьями фотографией, на которой она рисует тыкву. На ней самые наблюдательные поклонники заметили, что на телефоне звезды играет новая песня. Один человек прокомментировал: «Выпустите «Stupid love», мы знаем, что она должна была выйти минуту назад!»

В конечном счете, похоже, кто-то другой взял дело в свои руки и выпустил песню раньше, чем Гага.

Будем надеяться, что больше утечек не произойдет и певица выпустит альбом «#LG6» самостоятельно. Гага так усердно работает над ним, что у нее даже нет времени принять ванну. Недавно звезда опубликовала забавный твит об этом.

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