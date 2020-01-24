Здоровье королевы Елизаветы резко ухудшилось после скандала с Меган Маркл

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл сделали официальное заявление после долгого отпуска и объявили о том, что слагают с себя королевские полномочия и будут строить свою жизнь отдельно от королевской семьи.

Они также отказались от финансирования, хотя пока что британским налогоплательщикам все еще приходится платить за расходы их семьи, а также начали свой переезд в Канаду.

Такое потрясение не прошло бесследно для королевы Елизаветы, ведь принц Гарри всегда был ее любимчиком. Хоть она официально поддержала решение супругов, на самом деле все прекрасно понимают, что для Елизаветы решение Гарри стало большим ударом.