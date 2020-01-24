Пт, 24.01.2020
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РЕДКИЙ КАДР ⟩ Графиня Копли, невеста эстонского рэпера Beebilõust Ингрид Мянд опубликовала трогательное семейное фото

Андрус Элбинг и Ингрид Мянд

ФОТО: instagram.com

Звезда соцсетей Ингрид Мянд (26 лет) стала матерью маленькой дочери прошлой весной и с тех пор ведет себя довольно сдержанно. Недавно она опубликовал семейную фотографию в Instagram, сообщает Elu24.

В апреле прошлого года Ингрид и ее дорогой Андрус Элбинг, рэпер Beebilõust (38 лет), объявили, что стали родителями дочери, котрую назвали Венерой.

Ингрид поделилась с подписчиками Instagram фотографией своей любимой семьи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также Ингрид написала, что хотела бы пожертвовать одежду своей дочери семье, которая нуждается в одежде для маленьких: «Готова отдать одежду нашего ребенка нуждающейся семье, у кого девочка родится весной! Напишите мне, если вы знаете кого-нибудь, кому нужна одежда».

Обращение Ингрид в Instagram.

ФОТО: @ingridm5nd/instagram.com

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