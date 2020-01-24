РЕДКИЙ КАДР ⟩ Графиня Копли, невеста эстонского рэпера Beebilõust Ингрид Мянд опубликовала трогательное семейное фото

В апреле прошлого года Ингрид и ее дорогой Андрус Элбинг, рэпер Beebilõust (38 лет), объявили, что стали родителями дочери, котрую назвали Венерой.

Также Ингрид написала, что хотела бы пожертвовать одежду своей дочери семье, которая нуждается в одежде для маленьких: «Готова отдать одежду нашего ребенка нуждающейся семье, у кого девочка родится весной! Напишите мне, если вы знаете кого-нибудь, кому нужна одежда».