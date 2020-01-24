Пт, 24.01.2020
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Пять знаков Зодиака, которым нельзя одалживать деньги

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Любой может попасть в ситуацию, когда нужно одолжить деньги. Всегда есть риск, что их могут не отдать. Поэтому прежде, чем давать в долг, следует взвесить все «за» и «против», рассказывает «Лиза».

1. Телец

Тельцы обожают деньги, власть и успех. И не всегда могут похвастаться этими тремя составляющими. Если среди твоих знакомых есть представители этого знака, знай, с ними не стоит иметь каких-либо дел, а тем более финансовых. Никогда не занимай денег Тельцам. Велика вероятность остаться остаться и без друга, и без наличных.

2. Рак

Не давай денег в долг Раку. Он тебе их точно не вернет, а если все-таки отдаст, тебе это будет стоить таких нервов, что зная заранее, ты точно не ввяжешься в сомнительную авантюру.

А еще представители знака хорошие психологи: как только они почувствуют опасность или человека, который решил напомнить о долге, быстро прячутся в свою раковину. 

3. Близнецы

Близнецы ведут двойную игру и очень хорошо маскируются: они могут создать образ человека, которому можно доверять, и на это многие ведутся. На самом же деле, представители знака могут брать деньги в долг заведомо зная о том, что вернуть их не смогут. Так что наш тебе совет: просто не связывайся.

4. Стрелец

Если у тебя просит в долг человек, рожденный под знаком Стрельца, то вероятность возврата составляет примерно пять процентов. Как правило, эти люди не спешат расставаться с деньгами, даже если они чужие. Они умело придумывают отмазки и обещают, что отдадут обязательно. Самое интересное, что возможность вернуть деньги у них есть, просто Стрельцы намеренно тянут время.

5. Рыбы

Страшные манипуляторы. Знают, как выманить из друга лишнее (по их мнению). Рыбы — прирожденные мошенники. Они не станут ввязываться в сомнительные авантюры. Могут придумать целую легенду, зачем и для чего им нужен займ. А вот отдавать деньги Рыбы не спешат.

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