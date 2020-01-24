Пять знаков Зодиака, которым нельзя одалживать деньги

1. Телец

Тельцы обожают деньги, власть и успех. И не всегда могут похвастаться этими тремя составляющими. Если среди твоих знакомых есть представители этого знака, знай, с ними не стоит иметь каких-либо дел, а тем более финансовых. Никогда не занимай денег Тельцам. Велика вероятность остаться остаться и без друга, и без наличных.

2. Рак

Не давай денег в долг Раку. Он тебе их точно не вернет, а если все-таки отдаст, тебе это будет стоить таких нервов, что зная заранее, ты точно не ввяжешься в сомнительную авантюру.

А еще представители знака хорошие психологи: как только они почувствуют опасность или человека, который решил напомнить о долге, быстро прячутся в свою раковину.

3. Близнецы

Близнецы ведут двойную игру и очень хорошо маскируются: они могут создать образ человека, которому можно доверять, и на это многие ведутся. На самом же деле, представители знака могут брать деньги в долг заведомо зная о том, что вернуть их не смогут. Так что наш тебе совет: просто не связывайся.

4. Стрелец

Если у тебя просит в долг человек, рожденный под знаком Стрельца, то вероятность возврата составляет примерно пять процентов. Как правило, эти люди не спешат расставаться с деньгами, даже если они чужие. Они умело придумывают отмазки и обещают, что отдадут обязательно. Самое интересное, что возможность вернуть деньги у них есть, просто Стрельцы намеренно тянут время.

5. Рыбы