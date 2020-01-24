Пт, 24.01.2020
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ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ ⟩ Отпускная фотография Грете Пайа будоражит пользователей Сети

Грете Пайа

ФОТО: Eero Vabamägi

Эстонская певица Грете Пайа (24) опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, которая для нас, живущих в сырости и холоде, похожа на луч солнца, пишет Elu24. 

Грете в бикини понравилась многим, около 3 000 человек поставили лайки.

«Милая и сексуальная, как всегда», - пишет один подписчик. «Такая прекрасная!» - восторгается другой. 

Певица отдыхает в Таиланде, откуда публикует множество фотографий. И кто, гладя на фотографии восхитительной Грете, не захочет оказаться под ярким солнцем и искупаться в теплой воде?

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