ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ ⟩ Отпускная фотография Грете Пайа будоражит пользователей Сети

Грете в бикини понравилась многим, около 3 000 человек поставили лайки.

«Милая и сексуальная, как всегда», - пишет один подписчик. «Такая прекрасная!» - восторгается другой.

Певица отдыхает в Таиланде, откуда публикует множество фотографий. И кто, гладя на фотографии восхитительной Грете, не захочет оказаться под ярким солнцем и искупаться в теплой воде?