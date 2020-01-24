🐥 ⟩ Маленький сын Тани Михайловой-Саар покоряет сердца пользователей Сети

Милая фотография так понравилась подписчикам, что очень быстро набрала более 5000 лайков.

Теодор появился в семье Тани и Микка в феврале 2018 года. Позже Таня писала в соцсетях, что малыша они с мужем называют Маленький Босс.

В 2018 году в интервью журналу Naerata! Таня рассказывала, что Теодор растет двуязычным: «Я говорю с Теодором на русском языке, но он может говорить на двух».