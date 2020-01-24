🐥 ⟩ Маленький сын Тани Михайловой-Саар покоряет сердца пользователей Сети

Певица и актриса Таня Михайлова-Саар (36) опубликовала в социальной сети Instagram фотографию из семейного гнезда, пишет Elu24. Снимок она подписала смайликом: «🐥».
Милая фотография так понравилась подписчикам, что очень быстро набрала более 5000 лайков.
Теодор появился в семье Тани и Микка в феврале 2018 года. Позже Таня писала в соцсетях, что малыша они с мужем называют Маленький Босс.
В 2018 году в интервью журналу Naerata! Таня рассказывала, что Теодор растет двуязычным: «Я говорю с Теодором на русском языке, но он может говорить на двух».
Таня Михайлова и Микк Саар (38) вместе с 2007 года, но поженились лишь в 2016-м.