Сегодня Луна убывающая. Это 30-й лунный день, когда Луна находится в знаке Козерога. Сегодня важно завершить все начатые дела, а любые начинания и новые проекты лучше перенести на более благоприятное время. Удачный день, чтобы простить своих обидчиков и самому покаяться в своих грехах, советует «Сегодня».
Астрологи выделили три знака Зодиака, которым сегодня неожиданно повезет.
Лев
Сегодня ваши организаторские способности сыграют вам на руку. Сможете организовать мероприятие, которое пройдет успешно и где вы познакомитесь с человеком, который будет иметь большое влияние на вашу жизнь.
Дева
Вы сможете завершить давний проект и получить от этого немалую выгоду и материальное поощрение. Кроме того, вы зарекомендуете себя хорошо не только перед начальством, а и перед клиентами. Вам это может принести выгодное предложение.
Водолей
Тем Водолеям, которые будут сегодня плодотворно трудиться, улыбнется удача. Вы можете получить предложение о повышении или хорошую премию за свою работу. Дома вам устроят душевный прием с приятными сюрпризами.