ПОПКИ ГОДА ⟩ Полуголые Глюкоза и Собчак взорвали Сеть откровенным фото

Одним из традиционных мест для светского бомонда являются Мальдивы. Как раз там и встретились телеведущая Ксения Собчак и певица Наталия Ионова-Чистякова. Судя по фото, совместное пребывание в пятизвездочном курортном отеле Soneva Fushi, расположенном на частном острове атолла Баа (биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО), прошло на позитивных нотах.

Светские львицы показали свои пятые точки в выгодном ракурсе, а фотографом был супруг Собчак режиссер Константин Богомолов. Из-за довольно «жаркого» фото их даже заподозрили в увлечении друг другом. «Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом! Глазами @konbog75», - гласит подпись к снимку.

Подписчики сошлись во мнении, что фигуры теледивы и артистки выше всяческих похвал.