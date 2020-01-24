ЯГОДКА ⟩ Наташа Королева примерила на себя образ Мальвины

Звезда 90-х Наташа Королева приятно удивила фолловеров новым образом. Певица вплела в волосы модные среди блогеров косы голубого цвета и сделала нестандартный макияж в сине-зеленых тонах. Помада с блеском и ярко-бирюзовая подводка пришлись Наташе к лицу, а темно-синее бархатное платье лишь подчеркнуло цвет ее голубых глаз.

О нюансах создания фотообраза Королева поделилась в Instagram.

«Очень талантливая команда девчонок <…> в своем хит-параде песен юности на первое место поставила „Хрустальное сердце Мальвины“ — вот так и родился этот фотообраз!» — рассказала Наташа подписчикам. Кроме того, Королева похвалилась тем, что как артисту ей очень приятно понимать, что на ее песнях выросло целое поколение, но для каждого из слушателей есть своя личная ассоциация с той или иной композицией.

Наташа Королева давно удивляет фанатов нестандартными образами. На шоу «Бар в большом городе» она вместе с гостями-блогерами обсудила свои выходы на сцену в экстравагантных нарядах до появления Леди Гаги и других звезд, поражающих интернет своими костюмами.

Наташа Королева ФОТО: Instagram