АЛКОГОЛИЗМ? ⟩ Фотография опухшего Домогарова взбудоражила Сеть

На одном из свежих снимков 56-летний артист позирует в компании 65-летней певицы Любови Успенской, причем внешний вид парочки, по мнению фанатов, оставляет желать лучшего.

Юзеры обратили внимание на опухший внешний вид знаменитостей, указав, что лицо Домогарова выглядит так, как будто он долго и беспробудно пил. Другие пользователи заподозрили, что звезда кино может страдать от серьезной болезни, например, от проблем с почкамим.

«Что за алкаши?», «Что с Домогаровым?», «У Любы лицо сейчас лопнет», «Похоже на проблемы с почками, судя по отекам и цвету кожи», «Помогите ему», - призывают комментаторы.

Сам артист не комментирует состояние своего здоровья. Любовь Успенская также не стала высказываться в ответ на замечания пользователей.