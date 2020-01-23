ВИДЕО ⟩ Нарвский рэпер посвятил песню приезжающим в Эстонию за сыром россиянам

Мы по мосту ездим за дешевым бензином, они к нам по выходным в магаз за сыром,

— поет в своей новой песне Stuf.

Впрочем, за три года ничего не изменилось — Евгений по-прежнему гордиться тем, что родился в Нарве и сожалеет о том, что культурной столицей Европы-2024 станет город Тарту.

В описании к свежему клипу Stuf рассказывает:

«Эта песня была записана более полугода назад. Видео мы с моей женой снимали на протяжении нескольких месяцев. Без лишних слов: все, что вы думаете по этому поводу и не только, можете писать в комментариях».