ВИДЕО ⟩ Нарвский рэпер посвятил песню приезжающим в Эстонию за сыром россиянам

«Я русский, но люблю Эстонию!» – это откровенное музыкальное признание в 2017 году облетело всю страну. Композиция «Olen venelane» вмиг стала популярной, а вместе с ней и ее автор и исполнитель – уроженец Нарвы Евгений Ляпин, выступающий под псевдонимом Stuf.
Мы по мосту ездим за дешевым бензином, они к нам по выходным в магаз за сыром,
— поет в своей новой песне Stuf.
Впрочем, за три года ничего не изменилось — Евгений по-прежнему гордиться тем, что родился в Нарве и сожалеет о том, что культурной столицей Европы-2024 станет город Тарту.
В описании к свежему клипу Stuf рассказывает:
«Эта песня была записана более полугода назад. Видео мы с моей женой снимали на протяжении нескольких месяцев. Без лишних слов: все, что вы думаете по этому поводу и не только, можете писать в комментариях».
Смотрите наше эксклюзивное интервью с рэпером Stuf'ом снятое в 2018 году в Нарве!