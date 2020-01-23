Эстонцы, выигравшие 1000 евро, отказались от приза по неожиданной причине

Танцевальный тренер этой школы Йоэль Юхт сказал, что к победе причастны не только танцоры и участники видео, но и все 10 тысяч людей, отдавших свой голос. Между таким большим количеством людей сложно поделить выигранную тысячу. Вот и отдали мы деньги на благотворительность.

Естественно, наша редакция тоже поддерживает и приветствует благие дела, но известны случаи, когда победители хотя бы часть выигрыша оставляют себе, но не в этот раз. Причина уже объяснена выше. Это может значить лишь то, что у проживающих в нашей все хорошо и помимо того, что они и так платят налоги, часть которых идет на медицину, готовы еще и свои сбережения и выигрыши отдавать нуждающимся. Похвально.