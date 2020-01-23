Чт, 23.01.2020
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Муж Полины Гагариной сделал невероятно романтичные фото своей любимой

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Свежие снимки Полины Гагариной с мальдивского пляжа оказались на редкость удачны, отметили ее поклонники. Певица опубликовала в Instagram кадры с фотосессии, которую провел ее супруг Дмитрий Исхаков. Умелец запечатлел жену в лучах заката на фоне морской лазури, пишет Пятый канал.

Артистка позирует в черной рубашке, завязанной на груди. Тонкая ткань белой юбки развивается на ветру, создавая эффект воздушности. На фото видны ее стройные ноги и линия декольте.

Фанаты оценили работу Исхакова и образ своей любимицы на пять баллов.

Богиня, нереально красиво!

Вау! Шикарная какая, фото огненные!

Красивы вы, и муж вас видит красиво»;

Таких фотографий нужно как можно больше;

Ну, как можно быть такой шикарной?

— прокомментировали фолловеры.

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