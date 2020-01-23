Муж Полины Гагариной сделал невероятно романтичные фото своей любимой

Свежие снимки Полины Гагариной с мальдивского пляжа оказались на редкость удачны, отметили ее поклонники. Певица опубликовала в Instagram кадры с фотосессии, которую провел ее супруг Дмитрий Исхаков. Умелец запечатлел жену в лучах заката на фоне морской лазури, пишет Пятый канал.
Артистка позирует в черной рубашке, завязанной на груди. Тонкая ткань белой юбки развивается на ветру, создавая эффект воздушности. На фото видны ее стройные ноги и линия декольте.
Фанаты оценили работу Исхакова и образ своей любимицы на пять баллов.
Богиня, нереально красиво!
Вау! Шикарная какая, фото огненные!
Красивы вы, и муж вас видит красиво»;
Таких фотографий нужно как можно больше;
Ну, как можно быть такой шикарной?
— прокомментировали фолловеры.