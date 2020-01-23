ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ ⟩ Уже завтра по ТВ покажут весь шик, блеск и пафос эстонских звезд!

Торжественная церемония вручения Эстонской музыкальной премии в этом году станет самой крупной за все время с точки зрения призов, выступлений и производства. В грандиозном шоу участвуют 20 артистов, которые создали шоу-программы специально для завтрашнего выступления. Кроме того, трансляция гала-концерт станет самой длинной за всю историю,