ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ ⟩ Уже завтра по ТВ покажут весь шик, блеск и пафос эстонских звезд!

Уже завтра, 24 января, крупнейший в истории гала-концерт Эстонской музыкальной премии будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах Kanal 2 и Kanal 11. Прямая трансляция мероприятия начнется в 19.00 на телеканале Kanal 11 и продолжится с 20.30 на телеканале Kanal 2 .
Торжественная церемония вручения Эстонской музыкальной премии в этом году станет самой крупной за все время с точки зрения призов, выступлений и производства. В грандиозном шоу участвуют 20 артистов, которые создали шоу-программы специально для завтрашнего выступления. Кроме того, трансляция гала-концерт станет самой длинной за всю историю,
— пояснил Данел Пандре, член правления Эстонской ассоциации производителей фонограмм.
Торжественная церемония вручения Эстонской музыкальной премии в Saku Suurhall начинается в 19.00, когда выступят первые артисты. В то же время на телеканале Kanal 11 начнется прямая трансляция, которая будет освещать зрелищные представления и победителей.
Музыкальное событие года также покажет мировую премьеру нескольких песен. Со своим новым синглом «Tehke ruumi!» на сцене выступит группа Trad.Attack! - это второй сингл с их предстоящего альбома «Make Your Move». Кроме того, с новой песней «Cold Water» выступит британская восходящая звезда CHINCHILLA.
Вдобавок к выступлениям Trad.Attack! и CHINCHILLA выступят такие звезды как 5MIINUST, STEFAN, Лийс Лемсалу, Анна Канеелина, Rita Ray, The Swingers, Ariadne, Gram-of-Fun, villemdrillem, Clicherik & Mäx, nublu, Исак Эллиот и FIX.
Ведущими вечера станет группа Trad.Attack!.
Билеты в продаже на сайте Piletilevi.