ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тюри уже настоящая весна и цветут цветы

Телезрители эстонской программы журналистских расследований Kuuuurija постоянно присылают на электронный адрес ведущей Катрин Луст различные удивительные снимки, а она периодически их публикует на сайте. На сей раз в конце января мы имеем дело с по-настоящему весенними снимками.
Там уже вовсю начинают цвести цветы и чувствуется приближение весны, но синоптики пугают нас морозами и снегом, которые напомнят нам о зиме в конце февраля. Будет ли всё так сурово? Скоро узнаем! А пока у нас весна и отличное настроение!
Смотрим и наслаждаемся!