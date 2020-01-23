ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тюри уже настоящая весна и цветут цветы

Там уже вовсю начинают цвести цветы и чувствуется приближение весны, но синоптики пугают нас морозами и снегом, которые напомнят нам о зиме в конце февраля. Будет ли всё так сурово? Скоро узнаем! А пока у нас весна и отличное настроение!