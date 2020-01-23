Чт, 23.01.2020
Ты не станешь миллионером, пока не откажешься от этого: десять привычек неуспешного человека СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тюри уже настоящая весна и цветут цветы

Подснежник, снимок иллюстративный

ФОТО: Shutterstock

Телезрители эстонской программы журналистских расследований Kuuuurija постоянно присылают на электронный адрес ведущей Катрин Луст различные удивительные снимки, а она периодически их публикует на сайте. На сей раз в конце января мы имеем дело с по-настоящему весенними снимками. 

Там уже вовсю начинают цвести цветы и чувствуется приближение весны, но синоптики пугают нас морозами и снегом, которые напомнят нам о зиме в конце февраля. Будет ли всё так сурово? Скоро узнаем! А пока у нас весна и отличное настроение! 

Смотрим и наслаждаемся! 
 

НАВЕРХ