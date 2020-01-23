СЛАДКАЯ МЕСТЬ ⟩ Британка замуровала коллекцию пластинок мужа-предателя в пол на кухне

47-летняя Соня Бартон 13 лет живет в частном доме в городе Беллер. Она решила сделать ремонт в кухне и заодно задумала месть бывшему мужу. Она вспомнила, что у нее осталась его коллекция пластинок, которые можно задействовать в декорировании. «Я мечтала отделать пол пластинками еще тогда, когда мы были женаты. Но мужу эта идея не нравилась. Поэтому, когда мы расстались, я решила наконец сделать это», - говорит Соня.

Женщина долго подбирала плитку, но в итоге остановилась на белой. Она решила украсить ее собственноручно. Для этого она использовала цветные пуговицы, кнопки, монеты и блестки. Также между ними она разместила пластинки с цветными наклейками. Все это она залила прозрачной смолой. Такое убранство стоило британцы два с половиной тысячи фунтов стерлингов (около трех тысяч евро).

«Это было моим любимым делом. Я проводила все вечера и выходные, работая над кухней», - призналась женщина.

По словам Сони Бартон, ее кухня не оставила никого равнодушным. Кто-то вообще посчитал ее сумасшедшей. Сама женщина очень довольна получившимся результатом. «Каждый раз, заходя на кухню, я всегда улыбаюсь, независимо от того, в каком я настроении», - подытожила Бартон.

Соня отметила, что такой ремонт каждый раз радует ее глаз, когда она заходит на кухню. Мужчина же о том, как относится к такому поступку, не рассказал.

ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix