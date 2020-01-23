Что произойдет с вашим организмом, если вы на месяц откажетесь от коровьего молока

1. Ваш вес никак не изменится

На эту тему было проведено почти 30 исследований, проанализировав результаты которых специалисты из Университета клинического питания пришли к выводу, что нет твердых научных доказательств какого-либо влияния молочных продуктов на вес. Согласно другому крупномасштабному исследованию, где приняли участие более 12000 детей, было установлено, что чем больше молока они пили, тем больше был их вес. Поэтому велика вероятность того, что после отказа от молочных продуктов ваш вес будет зависеть только от вас.

2. Пойдет на пользу пищеварению

Около 65% населения страдает от непереносимости лактозы в той или иной форме. Исследования говорят, что у этих же людей отмечается меньший риск рака легких, молочных желез и яичников, поэтому некоторые ученые считают, что непереносимость лактозы может быть естественной защитной реакцией организма. Тем не менее очень многие продолжают пить молоко и терпеть возникающий при этом дискомфорт, характеризующийся синдромом раздраженного кишечника. Именно поэтому всегда лучше слушать свой организм и действовать так, как он подсказывает.

3. Состояние кожи улучшится

Вместо того чтобы покупать дорогостоящую косметику по уходу за проблемной кожей, попробуйте просто на некоторое время отказаться от молочных продуктов. Многие дерматологи даже рекомендуют безлактозную диету как первый курс действий при лечении таких заболеваний, как акне и экзема. По отзывам, многие из практикующих подобную диету отмечают визуальное улучшение состояния кожи, уменьшение количества воспалений и приятные бонусы: больше энергии и меньше проблем с пищеварением.

4. Вы уменьшаете риск развития рака

Шведские исследователи обнаружили, что у женщин, которые выпивали более 1 стакана молока в день, в 2 раза чаще встречался рак яичников. В то время как ученые из Гарварда обследовали мужчин, выпивавших в 2 раза больше молока, чем рекомендуемая суточная норма. В результате было установлено, что у них риск развития рака простаты был на 34% выше чем у тех, кто пил меньшее количество молока.

5. Вы по-прежнему употребляете достаточно кальция

Еще со школьной скамьи мы усвоили, что молоко — это отличный источник кальция, поэтому отказ от молочной продукции часто ассоциируется с нехваткой этого минерала. Однако в реальности существует великое множество растительных источников кальция, полезных для костной ткани: зелень, фасоль, орехи, фрукты, особенно апельсины и инжир, крупы. Еще больше богатых кальцием продуктов смотрите в нашем обзоре.

6. Вы повышаете риск развития диабета