Чт, 23.01.2020
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18+ ⟩ Где еще такое увидишь? Знаменитые порноактрисы собрались на эротической выставке в Лас-Вегасе

2020 AVN Adult Entertainment Expo

ФОТО: MJT/AdMedia/SIPA/MJT/AdMedia/SIPA

Порно. Едва услышав это слово, многие начинают возмущаться и кривить носы. Несмотря на это, на данный момент порно-индустрия — самая прибыльная в мире... С 22 по 25 января в отеле Hard Rock Hotel & Casino проходит эротическая выставка AVN Adult Entertainment Expo, на которой посетителям предлагают увидеть в живую любимых актрис и актеров!

Мероприятие имеет рейтинг 18+, а это значит, что в павильон пускают только совершеннолетнюю публику, где ее ждет более 1000 работников вышеупомянутой индустрии...

ФОТО: Ethan Miller/AFP

К слову, удовольствие это не из дешевых... Стоимость билетов стартует с 91 доллара, можно приобрести и ВИП-билет за 1500 долларов. 

ФОТО: MJT/AdMedia/SIPA/MJT/AdMedia/SIPA

Более того, организаторы мероприятия предлагают возможность остановиться в одном отеле со звездами...

ФОТО: MJT/AdMedia/SIPA/MJT/AdMedia/SIPA

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