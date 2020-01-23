ВИДЕО ⟩ Хорошо устроился! Маленький опоссум всюду следует за своим хозяином

Что мы знаем об опоссумах? Они относятся к отряду сумчатых млекопитающих. По размерам их сравнивают с кошкой. В дикой природе живут в лесах. Обитают в Центральной, Южной и Северной части Америки. У этих животных есть своя особенность – в момент опасности могут притвориться «мертвыми». Но вот чего мы о них не знали... так это то, что этих забавных малышей можно брать с собой в магазин, как это сделал 21-летний студент Бен Кристи.
Американский студент нашел своего нового друга, когда ему был всего один месяц от роду. Молодой человек не смог оставить беззащитного беднягу на улице, когда обнаружил, что мать малыша умерла. Он взял опоссума домой и постарался создать все условия, для его максимального комфорта.
Маленький опоссум, получивший от хозяина кличку Пикл теперь сопровождает Бена повсюду. Даже во время похода в магазин за продуктами...
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