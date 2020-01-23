ВИДЕО ⟩ Хорошо устроился! Маленький опоссум всюду следует за своим хозяином

Что мы знаем об опоссумах? Они относятся к отряду сумчатых млекопитающих. По размерам их сравнивают с кошкой. В дикой природе живут в лесах. Обитают в Центральной, Южной и Северной части Америки. У этих животных есть своя особенность – в момент опасности могут притвориться «мертвыми». Но вот чего мы о них не знали... так это то, что этих забавных малышей можно брать с собой в магазин, как это сделал 21-летний студент Бен Кристи.