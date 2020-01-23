Меган Маркл устроила тайное свидание с Томом Крузом

Инициативу проявила сама Меган. Том в свою очередь не мог отказать ей в свидании. Оно носило исключительно деловой характер. По словам инсайдера, Маркл интересовалась у Круза темой возвращения в Голливуд, перспективой получения удачных ролей. Актер пообещал экс-герцогине стать ее покровителем хотя бы на первое время.

Несколько лет назад Меган Маркл распрощалась с успешной карьерой в кино ради свадьбы с Гарри. Тогда поклонники говорили, что она обязательно вернется в профессию. И, похоже, Меган действительно будет снова блистать на экранах. Длительный перерыв в работе вряд ли отразится на доходах расчетливой Маркл. Ее гонорары с большой вероятностью взлетят до небес.