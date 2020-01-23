Меган Маркл устроила тайное свидание с Томом Крузом

Обосновавшись в Канаде, Меган Маркл не сидит без дела и с головой окунулась в поиск выгодных предложений по работе. Западные СМИ сообщили, что жена принца Гарри уже встретилась с коллегой по фабрике грез Томом Крузом, пишет «Стархит».
Инициативу проявила сама Меган. Том в свою очередь не мог отказать ей в свидании. Оно носило исключительно деловой характер. По словам инсайдера, Маркл интересовалась у Круза темой возвращения в Голливуд, перспективой получения удачных ролей. Актер пообещал экс-герцогине стать ее покровителем хотя бы на первое время.
Несколько лет назад Меган Маркл распрощалась с успешной карьерой в кино ради свадьбы с Гарри. Тогда поклонники говорили, что она обязательно вернется в профессию. И, похоже, Меган действительно будет снова блистать на экранах. Длительный перерыв в работе вряд ли отразится на доходах расчетливой Маркл. Ее гонорары с большой вероятностью взлетят до небес.
Так, недавно было подсчитано, что супруга принца сможет получать в год до четверти миллиарда долларов. Это огромная сумма по сравнению с тремя миллионами, которые находились на счету у Меган до знакомства с влиятельным супругом.