Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сейчас пребывают в Канаде, снова развернули судебное разбирательство с прессой. На этот раз поводом послужило фото, которые фотографы тайно сделали во время прогулки герцогини с сыном Арчи Харрисоном в канадском парке, пишет Сегодня.