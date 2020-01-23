Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сейчас пребывают в Канаде, снова развернули судебное разбирательство с прессой. На этот раз поводом послужило фото, которые фотографы тайно сделали во время прогулки герцогини с сыном Арчи Харрисоном в канадском парке, пишет Сегодня.
Экс-актриса не знала о том, что за ней следят фотографы и очень разозлилась на опубликованным кадры в Сети без ее ведома.
Как сообщает Forbes, супруги уже направили письмо канадским репортерам, в котором пригрозили судебным разбирательством. В данном случае кадр был сделан без согласия Меган Маркл, поэтому шансы выиграть судебное дело у герцогов велико.
Отметим, что возле арендованного имения Меган и ее супруга в Ванкувере постоянно находятся журналисты, которые желают разузнать подробности их личной жизни. За эксклюзивные кадры фотографам издания могут заплатить несколько тысяч долларов.