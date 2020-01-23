Звезда «Сумерек» о романе с Павлом Прилучным: «Предлагала ему расписаться»

По словам звезды «Сумерек», отношения с русским актером не были пиар-ходом. Пара познакомилась в Москве на класс-концерте в Школе-студии МХАТ. Даже существенный языковой барьер не помешал бурным чувствам, которые возникли между артистами. Никки была так впечатлена, что даже набила на запястье тату — фамилию возлюбленного.

«Это была искренняя страсть, у нас случился бурный и, увы (или ура?), скоротечный роман. Я даже предложила ему слетать в Вегас и расписаться. Сейчас понимаю: очень хорошо, что этого не произошло. Но хочу подчеркнуть, я не была этакой стервой — просто отношения на расстоянии обречены. Так и случилось: мы потерялись, когда я улетела на очередные съемки. По возвращении Павел не захотел продолжать эту болезненную и драматичную историю. Но я очень благодарна ему, ведь если бы не это прошлое, не случилось бы моего настоящего», — рассказала Никки.

Как говорил сам Прилучный несколько лет назад, именно Никки проявила инициативу в отношениях. У себя на родине она уже была звездой, которая в Москве жила в элитном отеле и передвигалась с личным водителем. Но с Павлом девушка вела себя как простая девчонка. Влюбленные много гуляли по городу и веселились. Разница менталитетов и расстояние вынудили их разойтись.

Сейчас Никки счастлива в отношениях с Йеном Сомерхолдером, а татуировку в память о Прилучном давно свела. Актеры женаты с 2015 года. Для Никки этот брак стал вторым. Ранее она была женой певца Пола Макдональда. «Мне невероятно, просто безумно, повезло. Я не могла себе представить, что бунтарка и взбалмошная особа, какой я была много лет, сможет найти такого светлого, доброго, тактичного и умного человека, как Йен. Я люблю его за то, что он каждый день открывает мне этот мир, — понимаю, что говорю как сентиментальная дурочка, но не нахожу других слов. У меня есть два любимых праздника — день рождения дочки и день рождения мужа. Не надо объяснять почему», — рассказала 31-летняя Никки.