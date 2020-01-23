Сегодня, 23 января 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна" в знаке Козерог. Это 29 лунный день и он будет не самым удачным для общения с госорганами и решения финансовых вопросов, пишет Сегодня.
Кроме того, сегодня у многих будет чувствоваться понижение жизненного тонуса организма и сильная усталость. Чтобы пережить день хорошо, постарайтесь больше гулять по свежему воздуху и гнать от себя негативные мысли.
Несмотря ни на что, звезды обозначают три знака зодиака, которые сегодня разбогатеют.
Дева
Вам сегодня нужно обратить внимание на свой бюджет и способы его пополнения. Чтобы вы остались довольными, необходимо действовать. Девам просто противопоказано сегодня лениться. Желание преуспеть, активность и напористость обязательно окупятся.
Козерог
Звезды сегодня на вашей стороне и дают немало шансов разбогатеть. Будьте внимательны и любознательны, тогда вы их не пропустите. Но прежде, чем принимать предложение или подписывать какие-то документы, важно все перепроверить и уточнить, чтобы не попасть в финансовую авантюру.
Водолей
Звезды сулят вам новые источники дохода. С вас необходим позитивный настрой и готовность работать много и плодотворно. Результат не заставит себя долго ждать. Но не забывайте отдыхать, чтобы сил хватило на новые свершения.