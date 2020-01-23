Юная дочь эстонского мультимиллионера Армина Кару рассказала, как тяжело зарабатываются деньги

В репортаже передачи «Reporter» Кати рассказала, что, например, в рамках Tallinn Fashion Week представлено очень мало брендов, готовых хорошо платить моделям.

Обычно ты просто получаешь от них какую-то вещь или вообще работаешь за «спасибо»,

— обьясняет Кати.

И если топ-модели могут зарабатывать миллионы, то начинающая модель радуется, если ее труд вообще был хоть как-то оплачен.

Если и платят, то в районе 50 евро, не больше. А если мы говорим о Лондонской неделе моды, то все зависит от бренда, но получишь не меньше 150 евро, это точно,

— рассказала Кати.

Впрочем, Кати надеется, что однажды встанет в один ряд с такими известными моделями, как Кендалл Дженнер (самая востребованная модель в мире, сестра Ким Кардашьян), которая в 2018 году по данным Forbes заработала более 22 миллионов долларов.

Отец Кати — бизнесмен Армин Кару, который не так давно продал сеть Olympic Casino за 136 миллионов евро, по мнению девушки, не избаловал ее карманными деньгами.

На самом деле, папа не разбрасывается деньгами: нужно зарабатывать самостоятельно, все должно идти из твоего кармана,

— поделилась Кати и вспомнила, как в детстве отец давал ей деньги, когда она, например, покосила газон.

За жизнью Кати в Instagram следит более 16 000 подписчиков.

Мне нравится позировать для фото и, можно сказать, что я такой... соцмедийный человек. Каждый день нужно публиковать фото и мне нравится ходить по подиуму, надевать разную одежду...

Несмотря ни на что, что девушка планирует стать моделью, даже если это не принесет ей большого успеха. У Кати в планах обучение в университете. Девушка хочет изучать фотографию, видеографию или медиа. Кати также занимается танцами и посещает тренажерный зал.