Галерея ⟩ Посмотрите, что творит погода с природой в Эстонии

На юге Эстонии кое-где лежит снежок, но в воздухе все равно пахнет весной. Первые и явные приметы весны - распустившиеся подснежники, которых обычно в конце января в Эстонии не увидишь.

Они цветут по всей Эстонии, как и другие весенние цветы, которые появляются лишь в конце марта - начале апреля. На некоторых деревьях замечены и набухшие почки, вот-вот готовые треснуть и дать жизнь молодым листикам. Птицы уже вовсю выводят птенцов, а клены истекают кленовым соком - и это в январе! Теплая зима разбудила и мошкару, и многие жалуются на появление мух в квартирах и домах.