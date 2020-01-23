КТО ОНА? ⟩ Музыкант Пауль Нейцов нашел новую возлюбленную

26-летний музыкант проводит зимний отпуск на Канарах, где наслаждается не только теплой погодой, но и обществом своей возлюбленной. Она - тренер по зумбе из Пайде Алена Тинякова (30).

Пауль подтвердил, что Алена - его новая любовь, но от дальнейших комментариев отказался. Алена, кроме тренерской работы, имеет собственную студию красоты, где и трудится косметологом. «Я мечтаю о семье и надеюсь, что через пять лет у меня дома будут бегать маленькие зумбята,» - говорила Тинякова в интервью местной газете Järva Teataja.