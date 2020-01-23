У звезды фильма «Москва слезам не верит» внезапно умер сын

О внезапной кончине 51-летнего Данилы Перова написали на сайте театра «Содружество актеров Таганки». «Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом», — говорилось в сообщении.

Трагическую новость подтвердила и актриса Елена Скороходова, опубликовав его семейный снимок в социальных сетях. «У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968 года рождения. Какая боль! Причина — тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына — это страшно. Царствие Небесное Даниилу. Мои соболезнования Раисе Ивановне», — написала она.