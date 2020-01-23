РАЗДЕЛАСЬ ВСЕМ НАЗЛО ⟩ Смотрите, Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной

Актриса Любовь Толкалина выложила на своей странице в Instagram фото, на котором она обнажена полностью. В подписи к снимку 41-летняя артистка напомнила хейтерам, что отписываться можно молча.

«Друзья мои, а расскажите-ка, пожалуйста, что вас так обижает и тревожит в голой ступне предыдущего поста? Я удивлена искренне. Картинка ведь не про родинки и изъяны педикюра… Она ведь про композицию кадра», — подписала полностью обнаженное фото Толкалина.

Актриса призвала не писать ей пошлости, так как тем самым автор подобных комментариев выдает собственные недостатки.

«Кто-то видит буквальность и беса в ребро, а кто-то ведь экспрессию и динамичность… Не выдавайте себя, не пишите, пожалуйста, пошлостей. Все это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите… Отписаться можно молча», — отметила знаменитость.

Ступня Любови Толкалиной ФОТО: Instagram

В предыдущем посте, о котором говорит Толкалина, запечатлена ее голая ступня. Актриса подняла правую ногу к камере, опираясь на скульптуру льва. В комментариях писали, что такие снимки неуместны, призывали знаменитость быть «более возвышенной», а также критиковали вид ступни.

Любовь Толкалина ФОТО: Instagram