ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ЕСТЬ ⟩ Опасно ли сало для здоровья?

Хотя сало и популярный продукт на постсоветском пространстве, многие люди отказываются от его употребления, считая, что сало наносит непоправимый вред здоровью. Но так ли это на самом деле? Разбирался «Рамблер».
По мнению противников сала, из-за того, что данный продукт содержит огромное количество насыщенных жиров, его употребление провоцирует «плохой» холестерин.
На самом же деле, как отмечают врачи, все хорошо в меру. И сало - не исключение. Если питаться только этим продуктом, проблемы со здоровьем не заставят себя ждать. Но если позволять себе сало в разумных количествах, организм едва ли пострадает.
Кроме того, помимо жиров, в сале содержатся витамины A, D, E, а также каротин. Не стоит забывать и о том, что в состав этого продукта входит арахидоновая кислота. Немногие знают о том, что это вещество содержится в почках человека, в его мозге и сердечной ткани. Именно поэтому употребление арахидоновой кислоты способствует улучшению работы многих важных органов.
Наконец, сало выводит из организма тяжелые металлы и токсины. Медики рекомендуют употреблять не более 100 граммов данного продукта в день. Именно тогда он будет помогать вашему организму, а не разрушать его.