ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ЕСТЬ ⟩ Опасно ли сало для здоровья?

По мнению противников сала, из-за того, что данный продукт содержит огромное количество насыщенных жиров, его употребление провоцирует «плохой» холестерин.

На самом же деле, как отмечают врачи, все хорошо в меру. И сало - не исключение. Если питаться только этим продуктом, проблемы со здоровьем не заставят себя ждать. Но если позволять себе сало в разумных количествах, организм едва ли пострадает.

Кроме того, помимо жиров, в сале содержатся витамины A, D, E, а также каротин. Не стоит забывать и о том, что в состав этого продукта входит арахидоновая кислота. Немногие знают о том, что это вещество содержится в почках человека, в его мозге и сердечной ткани. Именно поэтому употребление арахидоновой кислоты способствует улучшению работы многих важных органов.