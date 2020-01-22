ВИДЕО ⟩ В Сети нашли постельное видео с голой Асмус до скандала с фильмом «Текст»

На фоне резонансного скандала и постельной сцены фильма «Текст» архивное видео вызвало новую волну обсуждений. Юзеры заговорили о том, что еще не менее шести лет назад Кристина Асмус была не прочь сняться в постельной сцене.

Герой картины в исполнении тогда еще резидента Comedy Club Таира Мамедова клеит на пляже легкомысленную блондинку, которая тут же соглашается заняться с ним сексом. Парочка проходит в номера, а там от нескончаемого потока слов из уст Кристины у главного героя «не встает».

Примечательно, что в ходе съемок блондинка раздевается до нижнего белья и не стесняется демонстрировать свое тело. Камера снимает ее практически со всех ракурсов, в том числе сзади, когда Кристина стоит на кровати в коленно-локтевой позе, и погружается в ее декольте.

Комментаторы на YouTube не полезли за словом в карман в своих оценках. Многих при этом не убедила актерская игра Кристины.

«Приквел «Текста?» «Текст. Начало похоже», «Бред какой-то. Как на эту "роль" вообще можно было согласиться», «Фу. Позор тем, кто это сделал и показал. Бе. Это ж как надо себя не уважать, чтобы в этом сняться...», «Остановите, я сойду», «У Кристины тело - бомба, но это просто бред», «Как актриса она совершенно бездарна, за счет Гарика и выезжает», - возмущаются пользователи.