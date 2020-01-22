ВИДЕО ⟩ Посмотрите новый и очень горячий клип Ольги Бузовой «В огне»

Ольга Бузова регулярно отдыхает в Таиланде и активно делится в Instagram фотовпечатлениями со своего отдыха. Но почему бы не совместить приятное с полезным? Тогда артистка выкладывает в YouTube неофициальный клип на песню «В огне».

В ролике Ольга сливается с тайской природой и танцует в красном платье в пол, которое символизирует огонь. Охладить пыл Бузовой может только вода из бассейна, в котором появляется звезда. Сама певица обозначила клип как mood video, то есть ролик для настроения.

Бузова сменила стиль поведения — в новом видео она предстала манящей соблазнительницей, в то время как прошлый клип «Не виновата» рассказывал историю экстраординарной певицы на вечеринке.