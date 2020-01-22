ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Нарвские альфа-самцы охотились на славянских красоток в ночном клубе Geneva

Здесь охотники могут встретить свою любовь, надев зеленую ленту, а все занятые пары получат возможность комфортно провести вечер, попросив красную ленту на кассе клуба.

Всю ночь модными хитами гостей веселил DJ Vincent.

И, конечно же, не без помощи MC Sobolevski, который зажигал танцпол, а также помогал всем охотникам/охотницам найти свою пару жаркими конкурсами.

Дополнительной жары придали настоящие Go-Go охотницы от команды Aniramas Show.

Если в этот раз не получилось найти свою любовь, следующий шанс будет у вас 21 февраля в клубе Geneva.