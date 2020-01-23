ФОТО ⟩ Кошка с двойным цветом глаз стала звездой соцсетей

У кошки ориентальной породы по кличке Олив уникальные глаза: одна половина желто-коричневая, а вторая — голубая, пишет Mail.ru.
Это результат редкого генетического заболевания, известного как гетерохромия. Обычно оно поражает именно белых кошек из-за низкого уровня меланина.
Хозяйка Олив, 50-летняя Ким, не знала об этой особенности котенка, когда его покупала. В детстве у Олив были голубые глаза, как у всех котят, и только со временем стали меняться. Они принесли кошке и ее хозяйке множество подписчиков в соцсетях.