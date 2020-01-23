Чт, 23.01.2020
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ФОТО ⟩ Кошка с двойным цветом глаз стала звездой соцсетей

ФОТО: Скриншот Instagram

У кошки ориентальной породы по кличке Олив уникальные глаза: одна половина желто-коричневая, а вторая — голубая, пишет Mail.ru.

Это результат редкого генетического заболевания, известного как гетерохромия. Обычно оно поражает именно белых кошек из-за низкого уровня меланина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Хозяйка Олив, 50-летняя Ким, не знала об этой особенности котенка, когда его покупала. В детстве у Олив были голубые глаза, как у всех котят, и только со временем стали меняться. Они принесли кошке и ее хозяйке множество подписчиков в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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