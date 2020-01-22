КТО ЕГО ЗАМЕНИТ? ⟩ Дмитрия Шепелева уволили с Первого канала

Шепелев стал первым ведущим данного проекта, однако, как сообщают СМИ, в начале января между ним и гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом произошел конфликт.

Так, в минувшем декабре телеведущий высказался, что больше не хочет быть частью шоу «На самом деле», а позже на своей странице в Instagram написал, что некоторые подписчики на его страничке «такие же лживые и постановочные, как программа, которую он ведет». По словам Шепелева, он был еще и менеджером проекта, в обязанности которого входило уговаривать гостей передачи обманывать зрителей и вступать в конфликты за материальное вознаграждение.

Ведущий проекта подчеркнул, что Эрнст заставлял его постоянно вспоминать об умершей супруге, чтобы «пускать слезу». Шепелев заявил, что такое положение дел ему надоело и отказался следовать сценарию. После чего, как предполагают СМИ, Константин Эрнст уволил Дмитрия Шепелева с должности ведущего телешоу. Ходят слухи, что теперь его место займет Дмитрий Нагиев.

Однако сам Шепелев не подтвердил информацию об увольнении. По его словам, он узнал о своем «уходе» от журналистов и предложил уточнить это у его работодателей.

В пресс-службе Первого канала новость об увольнении Дмитрия также не подтвердили, сообщает «7 дней».