На Мальдивах лучше: Ксения Собчак передумала открывать ресторан в Москве

Месяц назад известный ресторатор Александр Орлов делился планами по открытию совместного с телеведущей проекта. Партнеры выбрали место под ресторацию — улицу Льва Толстого, вместе разработали концепцию — кулинария со свежими готовыми блюдами, обсуждали детали интерьера…. По инициативе Ксении, которая лично принимала участие в разработке меню, в нем должны были появиться элементы здорового питания, а также вегетарианские и веганские позиции — с киноа, без глютена. Помимо традиционных видов кофе и чая — полезный матча. Однако, еще до запуска нового места звезда вдруг дала обратную.

«Ксения передумала, сказала, что у нее сейчас слишком много других проектов и ей просто некогда будет этим заниматься, — поделился Орлов. — Заведение, однако, все равно откроется — хоть и без ее участия. Никакими идеями Ксении мы не пользовались, но концепцию тем не менее оставили ту же. Называться место будет «Орловская кулинария».

Собчак в ресторанном бизнесе отнюдь не новичок. В разное время телеведущая владела тремя заведениями, расположенными в центре Москвы — баром «Мелодия», кафе-кондитерской «Бублик» и рестораном «Твербуль». Первое сошло на нет само собой, а вот два последних звезда «прикрыла» аккурат перед началом своей предвыборной компании на пост президента в 2018 году.

Судя по всему, свои мысли о выходе из бизнес-проекта Ксения транслировала прямиком с Мальдив, где сейчас отдыхает вместе с новым мужем — режиссером Константином Богомоловым и трехлетним сыном Платоном. Туда семейство переместилось прямиком из заснеженного французского Куршевеля. Собчак и ко остановились на роскошной вилле пятизвездочного курорта Soneva с несколькими спальнями, огромным бассейном и водной горкой. Также имеется и собственный винный погреб. Все это удовольствие обойдется простым смертным примерно в 22 — 25 тысяч евро в сутки. Однако, обладательница 7-миллионного аккаунта в Instagram явно получила от владельцев места хорошую скидку.