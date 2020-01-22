УЖЕ НЕ В МОДЕ ⟩ Виктория Боня разочаровала фанатов изменениями во внешности

Накануне модель посетила салон красоты, чтобы сделать наращивание волос. Вот только на этот раз телеведущая переборщила с длиной.

Мастер сделал Виктории волосы в прямом смысле слова до пятой точки, в два раза длиннее, чем были раньше.

По мнению фолловеров, светская львица "перегнула палку". "Очень длинные, перебор", "Это что, красиво?", "Листала и подумала – почему у меня в ленте реклама китайских париков?", "Короткие стрижки тебе больше идут", "Мне кажется, уже это неактуально и давно в прошлом", – высказывались злопыхатели.

"Это же такое уродство! Зачем такая длина колхоза?!" – негодовал критик.