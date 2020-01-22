ГОРЯЧЕЕ ВИДЕО ⟩ Выставка с нотками секса в Таллинне: еще успеете полюбоваться пикантными изображениями Водяновой и Беллуччи

Мужчин и женщин, запечатленных фэшн- и портретным фотографом Винсентом Питерсом, зачастую объединяют две вещи. Во-первых, причины их известности делают их лица знакомыми большинству из нас. Во-вторых, они выступают в роли холста, на котором мы, зрители, пишем картину, больше отражающую нас и современную жизнь, чем самих героев фотоснимков. Выставка «Свет внутри» открылась в галерее Fotografiska в конце прошлого года. Представленные работы демонстрируют, как Питерс мастерски владеет тенью и светом. Помимо самой выставки, с верхних этажей и террасы на крыше открывается потрясающий вид на Таллинн, который будет показан в следующем видеоролике.

Fotografiska – это известный во всем мире музей фотографии, история которого берет начало в Стокгольме. Это место встреч, где сходятся искусство, хорошая еда, музыка, дизайн и открытый образ мышления. Концепция музея фотографии Fotografiska в Таллинне включает в себя зону для выставок мероприятий, кафе, ресторан и магазин фотоискусства.

Винсент Питерс родился в 1969 году в Бремене, Германия, но в начале 20-х годов переехал в Нью-Йорк и начал карьеру ассистента фотографа. Через некоторое время Питерс вернулся в Европу, а в 1999 году начал карьеру модного фотографа. Он фотографировал международные рекламные кампании для таких брендов, как: Miu, Yves Saint Laurent, и Bottega Veneta. С годами этот список вырос: Питерс работал в таких крупных модных домах, как: Dior, Louis Vuitton, Hugo Boss, Emporio Armani, L 'Oréal, Lancome, Nike и Levi' s.

Выставка Питерса, если так можно сказать, с перчинкой. Там есть и откровенные фотографии знаменитостей, например, русской модели Натальи Водяновой, актрисы Моники Беллуччи и Эммы Уотсон.