Собчак и Богомолов строят дом за 600 тысяч евро с двумя детскими

Перед рождением сына Платона Ксения Собчак решила переехать из Москвы на элитную Рублевку, в коттеджный поселок «Горки-8». Там телеведущая купила таунхаус напополам со своей мамой Людмилой Нарусовой. В трехэтажных апартаментах площадью 335 квадратных метров есть все условия для комфортной жизни звезды: в цокольном этаже таунхауса расположена прачечная, три кладовки, гардеробная, кинозал; на первом этаже - гостиная, кухня-столовая с выходом на террасу, гараж; на втором этаже - кабинет с балконом, спальня с гардеробной; на третьем этаже - еще две спальни с гардеробной и балконом.

Бассейн для Платона

Но после второго замужества (осенью теледива стала женой театрального режиссера Константина Богомолова) семье Ксении стало тесно в таунхаусе. Собчак призналась в беседе с Лерой Кудрявцевой, что, вполне возможно, когда-то снова станет мамой. А значит, нужна еще одна детская.

В таунхаусе места для нее не нашлось, поэтому, по словам Собчак, она решилась на строительство большого нового дома с двумя детскими.

«Сразу могу сказать, у меня большие планы на будущее. Чтобы потом дом не перестраивать. У меня там будет большая спальня с большой гардеробной. И, конечно же, бассейн для Платона», - говорит Ксения Собчак.

Новоселье ожидается летом

«Это особняк из финской северной сосны площадью 1000 квадратных метров. Ксения планировала двухэтажный дом, но, когда мы приехали к ней на участок, поняли, что особняк в два этажа там не построишь, не сделав цокольную надстройку. Участок Собчак только с первого взгляда выглядит ровным, но на самом деле имеет перепад пять метров. Поэтому дом у нас с учетом цокольного этажа получается трехэтажным», - рассказали строители дома Собчак.

За полгода особняк Собчак и Богомолова практически достроили. Судя по всему, новоселье Ксюша и Константин смогут отпраздновать уже этим летом.

«В среднем дом, как у Собчак, обходится покупателю в 583 тысячи евро», - объясняет дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова.

У домов из финской сосны высокая теплоизоляция: в жару там будет прохладно, а в холод - тепло. Кстати, дома из дерева по прочности зачастую не уступают своим аналогам из кирпича.

Таунхаус выставят на продажу?

Новый дом Собчак находится в том же элитном поселке, что и ее таунхаус.

Окна таунхауса Ксении выходят как раз на стройку ее особняка. Неподалеку от дома Собчак стоит будка полиции.

«За охрану и благоустройство поселка Ксения платит 600 евро в месяц. Плюс коммуналка. А если нужно будет газон подровнять у ее нового дома, Собчак может обратиться к местным рабочим-таджикам, которые возьмут с нее за эту услугу всего 7-10 евро», - рассказали соседи Ксении.

Впрочем, с их слов, в последнее время они видят у таунхауса ведущей лишь машину ее помощника. Мол, сама Ксения якобы переехала на время строительства дома в Москву, в квартиру мужа.

Местные риэлторы не исключают, что, достроив дом, ведущая выставит таунхаус на продажу.