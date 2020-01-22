Собчак и Богомолов строят дом за 600 тысяч евро с двумя детскими

Перед рождением сына Платона Ксения Собчак решила переехать из Москвы на элитную Рублевку, в коттеджный поселок «Горки-8». Там телеведущая купила таунхаус напополам со своей мамой Людмилой Нарусовой. В трехэтажных апартаментах площадью 335 квадратных метров есть все условия для комфортной жизни звезды: в цокольном этаже таунхауса расположена прачечная, три кладовки, гардеробная, кинозал; на первом этаже - гостиная, кухня-столовая с выходом на террасу, гараж; на втором этаже - кабинет с балконом, спальня с гардеробной; на третьем этаже - еще две спальни с гардеробной и балконом.
Бассейн для Платона
Но после второго замужества (осенью теледива стала женой театрального режиссера Константина Богомолова) семье Ксении стало тесно в таунхаусе. Собчак призналась в беседе с Лерой Кудрявцевой, что, вполне возможно, когда-то снова станет мамой. А значит, нужна еще одна детская.
В таунхаусе места для нее не нашлось, поэтому, по словам Собчак, она решилась на строительство большого нового дома с двумя детскими.
«Сразу могу сказать, у меня большие планы на будущее. Чтобы потом дом не перестраивать. У меня там будет большая спальня с большой гардеробной. И, конечно же, бассейн для Платона», - говорит Ксения Собчак.
Новоселье ожидается летом
«Это особняк из финской северной сосны площадью 1000 квадратных метров. Ксения планировала двухэтажный дом, но, когда мы приехали к ней на участок, поняли, что особняк в два этажа там не построишь, не сделав цокольную надстройку. Участок Собчак только с первого взгляда выглядит ровным, но на самом деле имеет перепад пять метров. Поэтому дом у нас с учетом цокольного этажа получается трехэтажным», - рассказали строители дома Собчак.
За полгода особняк Собчак и Богомолова практически достроили. Судя по всему, новоселье Ксюша и Константин смогут отпраздновать уже этим летом.
«В среднем дом, как у Собчак, обходится покупателю в 583 тысячи евро», - объясняет дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова.
У домов из финской сосны высокая теплоизоляция: в жару там будет прохладно, а в холод - тепло. Кстати, дома из дерева по прочности зачастую не уступают своим аналогам из кирпича.
Таунхаус выставят на продажу?
Новый дом Собчак находится в том же элитном поселке, что и ее таунхаус.
Окна таунхауса Ксении выходят как раз на стройку ее особняка. Неподалеку от дома Собчак стоит будка полиции.
«За охрану и благоустройство поселка Ксения платит 600 евро в месяц. Плюс коммуналка. А если нужно будет газон подровнять у ее нового дома, Собчак может обратиться к местным рабочим-таджикам, которые возьмут с нее за эту услугу всего 7-10 евро», - рассказали соседи Ксении.
Впрочем, с их слов, в последнее время они видят у таунхауса ведущей лишь машину ее помощника. Мол, сама Ксения якобы переехала на время строительства дома в Москву, в квартиру мужа.
Местные риэлторы не исключают, что, достроив дом, ведущая выставит таунхаус на продажу.
«Выручить за него она сможет не более 437 тысяч евро. Хотя легко может сдать его жильцам за 5000 евро в месяц, - говорят специалисты в области недвижимости. - С арендаторами, думаю, проблем не будет. Места тут хорошие. Во-первых, чужие здесь не ходят. Въезд на территорию поселка только по пропускам. Соседи - политическая элита, бизнесмены. Поселок расположен всего в 16 километров от МКАД. От транспортных магистралей отделен лесополосой, близость мегаполиса не ощущается. При въезде в поселок есть действующий храм с монашеским подворьем и яблоневым садом. Сын Ксении Платон с нянями - частый гость на детской площадке, которая как раз находится в пешей доступности от владений Собчак.