ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Сети появились фото канадского дома принца Гарри и Меган Маркл

Пока непонятно, где именно будут жить супруги. В своем заявлении, опубликованном 8 января, они подчеркивали, что намерены проводить одинаковое количество времени в Северной Америке и Великобритании. Однако на днях стало известно, что они уволили всех сотрудников из своей британской резиденции — Фрогмор-коттеджа. Поклонники предполагают, что принц будет периодически приезжать в Лондон, чтобы принимать участие в важных мероприятиях, а вот его семья обоснуется в Канаде.